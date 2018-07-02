Компания «Лидер Инвест» исполнила оферту по приобретению облигаций серии БО-П01 на общую сумму 962 млн. …Подробнее »
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«Лидер Инвест» исполнил свои обязательства перед инвесторами
Компания «Лидер Инвест» исполнила оферту по приобретению облигаций серии БО-П01 на общую…
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ГК «Инград» поддерживает турнир по теннису WTA «MOSCOW RIVER CUP»
Группа компаний «Инград» поддерживает крупнейший международный женский турнир по теннису…
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В квартале ONLY завершены продажи
В квартале бизнес-класса ONLY, расположенном в 10 минутах ходьбы от Филевского парка и одноименной с…
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ГК «Эталон» запустила уникальный сервис – «Конструктор отделки»
ГК «Эталон» (в Петербурге представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») вывела н…
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ЖК «Гринада» — один из лидеров продаж
По данным специалистов компании Est-a-Tet, за 5 месяцев 2018 года в Москве (в границах «старой…
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Оцилиндрованное бревно – материал для строительства дома
Абсолютно все стеновые лесоматериалы можно поделить на два вида, клееные и цельные. К цельным относят …Подробнее »
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Керамогранит для ступеней
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Какой бывает кровля?
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Об электроснабжении поселка коттеджного типа
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Дольщики не пострадали. Положительный пример страховщика в Волгограде
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Очередь сокращается. Как Подмосковье обеспечивает многодетные семьи землей?
Очередь сокращается Как говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв, каждый пятый ребёнок в регионе воспитывается …Подробнее »
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Сверху видно все. Как организовать видеонаблюдение за домом и дачей
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Деревья — в память о подвигах. Посадим вместе «Лес Победы»!